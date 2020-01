Kerr Kriisa naaseb Kaunase Žalgirisse: mängunälg on meeletu

Ta märkis, et pole pikaaegse kannataja tüüpi, rääkis oma olukorrast agendiga, too Žalgirise spordidirektori Robertas Javtokasega ja too omakorda Prienai inimestega. «Kõik pooled leidsid, et mul on mõistlik Žalgirise duublisse tagasi minna. Prienai poolelt ei hakatud rääkima, et jää ikka siia, minu meelest ei jäänud kellelegi mingit vimma.»