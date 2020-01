Kas Sildaru valitsemisaeg lõppeb?

Sildaru õpib praegu 11. klassis, mis tähendab, et kui ta tahab koos klassikaaslastega kooli lõpetada, peaks ta tõenäoliselt ka järgmisel aastal rohkem õpingutele pühenduma nagu tänavu. Kuigi tema treeningmaht pole varasemaga võrreldes muutunud, on lumetrennid asendunud jõusaali-, tasakaalu- ja batuuditreeningutega.

Ehkki vähemalt pargisõidus on ta suutnud konkurendid viimastel aastatel alati alistada, on igati loogiline järeldada, et status quo võib peagi muutuda. Kõige parema pildi saame ette jaanuari lõpus toimuvatel X-mängudel, kus võistlustules on ala paremad sportlased.

Kelly Sildaru isa Tõnis Sildaru sõnul on raske ennustada, kuidas tema tütrel sel hooajal võistlustel läheb. «Peep Pahv on mahlakalt öelnud, et kui Kellyl peaks hästi minema, on freestyle-suusatamine tagasihoidliku tasemega. Saan kõrvalt öelda, et tegu on ekstreemspordiga, mis sobib paremini meestele. Pole küsimust, et meeste ja naiste taseme vahe on öö ja päev. Meeste maailmas on X-mängude kutset saada raskem kui naistel poodiumile jõuda.»

«Aga see ei tähenda, et naised oleksid nõrgad ja et tase pidevalt ei tõuseks. Naised teevad siiski kõike oma võimete piiril ja Kelly edu on taganud mõtestatud töö, mille tulemusena võib ta õigesti talitades ka väheste lumetreeningute pealt poodiumi kõrgeimal astmel seista,» rääkis Tõnis Sildaru.

Kui midagi ootamatut ei juhtu, peaks Kelly Sildaru hooaja esimese jõuproovi ehk pargisõidu Lausanne’i noorte olümpiamängudel võitma. Huvitavaks läheb aga X-mängudel, kus noor eestlanna võitis mullu täiskomplekti medaleid. Pargisõidus teenis ta mäletatavasti ideaalilähedased 99 punkti.