Eesti e-sportlase unikaalne teekond maailma esikümne mängijaks

20-aastase Kooli teekond CS:GO tippmängijaks on olnud pigem erandlik. Reeglina on mängijad tippu jõudnud ühe ja sama mudeli järgi, kerkides esmalt meeskonnaga esile riigi- või regioonisiseselt. Sealjuures määras mängija taseme tihti ära see, kui palju vastavas regioonis teisi heal tasemel e-sportlasi mängis.

Sellise valemi järgi oleks Koolil raske olnud jõuda punkti, kus ta täna asub. Eestis pole lihtsalt sellist CS:GO tiimi, kes suudaks end suurtele lavalaudadele mängida. Kool sai sellest aru 16-aastaselt pärast seda, kui oli eestlastest koosneva meeskonnaga OnlineBOTS mõnel baltikumi LANil mänginud.

Ometi on Kool jõudnud maailma absoluutsesse paremikku. Seda tänu FACEIT’ile ehk platvormile, mis võimaldab CS:GO’d mängida oma ala parimatega. Pärast kahte aastat mängimist jõudis Kool 2016. aastal platvormi kõige kõrgemale tasemele (FACEIT Pro League ehk FPL), mis tähendas, et ta sai mõõtu võtta e-sportlastega, kes on arvutimänguga teeninud sadu tuhandeid eurosid.

Süüdistati petmises

Kool võitis juba oma esimesel kuul FPLi ning teenis palju tähelepanu. Paraku ka negatiivset, sest nii mõnegi profimängija jaoks polnud loogiline, et tundmatu poiss Jõgevalt suudab neile tuule alla teha. Mõni proff süüdistas teda petmises. Üks neist oli toona CS:GO üks paremaid e-sportlasi, rootslane Jesper «JW» Wecksell.

Kool üritas küll mänge internetti striimida, kuid nime sai ta alusetutest süüdistusest puhtaks alles 2017. aasta märtsis, kui ta LANil oma nägu näitas ja oskuseid teiste silme ees tõestas. Kõigest mõni kuu hiljem allkirjastas ta Saksamaa tiimi Mousesportsiga karjääri esimese profilepingu.

«Minu lugu on väga unikaalne. Olen näide, et ka niimoodi on võimalik läbi murda. Petmissüüdistused olid toona suur probleem, kuid see ei tulnud mulle üllatusena. Olin tundmatu mängija, kes oli tegemas suurt läbimurret. Vaimselt oli see raske periood. Kui mõni juhuslik mängija sind süüdistab, siis neelad selle alla, aga kui seda teeb profimängija, siis ei ole see kellelegi kasulik. Lõpuks on kõik profimängijad üksteisele kolleegid. Olen näinud seda juhtumas ka teistes mängudes ning loodan, et mitte keegi ei pea midagi sellist läbi elama,» sõnas Kool HLTV vahendusel.

«Ma suutsin end tõestada ning usun, et minu näide muutis ka teisi avatumaks faktile, et superstaarid võivad sündida üleöö. See annab kindlasti lootust noortele mängijatele, kellel on tohutult talenti. Vanasti tuli endale nime teha ühest tiimist teise liikudes, kuid nüüd oleme kollektiivselt loonud võimaluse tõusta esile ka teisel viisil, peamiselt läbi FPLi. Praeguseks on juba teisigi mängijaid, kes on FPList sirgunud ning karjääris suure hüppe teinud,» jätkas Kool.