Video ⟩ Lakers keeldub kaotamast, uus staar püstitas omapärase rekordi

Legendaarse Lakersi jõuluperiood osutus kohutavaks: ühtejutti saadi koguni neli kaotust. Kuid pärast seda on võidetud juba üheksa mängu järjest ning troonitakse võimsalt Läänekonverentsi tipus. Kui Lakersil on 33 võitu ja 7 kaotust, siis Denver Nuggetsil ja Utah Jazzil «kõigest» 27-12. Tõsi, Idakonverentsi liidri Milwaukee Bucksi näit (35-6) on veelgi parem.