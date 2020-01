TÄNA OTSEPILT ⟩ Kas saarlased suudavad mõru karikafinaali eest Tartule kätte maksta?

«Tartu on hästi komplekteeritud meeskond, ütleksin, et kõik liinid on tugevad ja eks see teeb nende vastu valmistumise keerulisemaks. Aga meil on kogu info olemas ja otsime hoolega nende nõrku kohti, kahtlemata tuleb raske kohtumine,» sõnas Kalmazidis enne kohtumist.