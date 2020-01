Latvala kiidab uut paarimeest: ta legend on alati ideaalne

«Juho on väga hea kaardilugeja. Tema legend on alati ideaalne ja fakt, et ta on ise olnud sõitja, aitab sellele kaasa. Temas on see sõidutunnetus veel olemas ja testidel aitas see auto seadistamisele väga palju kaasa,» vahendab Autosport Rootsis Toyota Yarise WRC masina rooli istuv Latvala sõnu.