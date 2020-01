Wierer kaotas kollase liidrisärgi fantastilist kiirust näidanud Eckhoffile

Tomingas oli pärast ebaõnnestunud jõuproovi silmanähtavalt löödud. «See ei ole see, miks ma sporti teen. Mõistus on otsas. Võib-olla pean ennast natuke koguma ja puhkama,» sõnas Tomingas ETV2 otse-eetris. «Mingi jama on. See pole see, mis on mul eelnevatel aastatel olnud. Hooaja algusest peale pole head minekut olnud,» lisas suusarajal parimale ligi kahe ja poole minutiga kaotanud Tomingas.