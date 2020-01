Õhusaaste keskel palliv tennisist: meil pole valikut, vajame seda raha

Rohelisel mandril möllavad metsapõlengud on Austraalia õhukvaliteeti tuntavalt halvemaks teinud, mistõttu otsustasid võistluse korraldajad tänased kohtumised pooleli jätta. Homme loodavad korraldajad eelringi mängudega siiski jätkata, kuna Austraalia lahtiste põhiturniir, mis peaks algama esmaspäeval, pressib vägisi peale.

Prantslane Quentin Halys (ATP 215.), kes oli kvalifikatsiooni avaringis 6:3, 7:6 (4) üle Akira Santillanist (ATP 248.) sõnas, et tema tasemega tennisistid on sisuliselt sunnitud nui neljaks väljakule tulema, kuna vastasel juhul oleks majanduslik tagasilöök lihtsalt liiga suur.

«Muidugi võiksime teha rohkem häält, kuid me ei tee. Me ei teeni sageli piisavalt raha, mistõttu oleme praegu, kui laual on tõesti suur palgatšekk, patiseisus,» vahendab Le Parisien tennisisti sõnu.

Nimelt saab isegi Austraalia lahtiste kvalifikatsiooni esimeses ringis kaotanud tennisist 12 000 eurot. Võrdluseks, Prantsusmaa lahtistel algasid kvalifikatsioonisummad mullu 7000 eurost.

«See raha on meiesuguste jaoks hädavajalik, et hooaega finantseerida. Peamegi lihtsalt raha pärast sellistes tingimustes väljakule tulema. Meil pole valikut. Peame lihtsalt lootma, et eile kokku varisenud mängija oli ainus õnnetusjuhtum. Kuigi ka üks on juba liiga palju,» jätkab Halys.

Absurdne on ka asjaolu, et kui tennisistidel kästakse homme uuesti väljakule tulla, siis näiteks Melbourne'i ehitusplatsidel on töö õhu saastatuse tõttu keelatud. Samuti soovitatakse elanikel võimalusel õue mitte minna.