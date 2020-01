Täna otsepilt ⟩ Austraalia lahtiste loos: kellega mängivad Kontaveit ja Kanepi?

Kohaliku aja järgi kell 18 toimuv loosimine algab eestlaste jaoks kell 9. Tänu Austraalia lahtiste ametlikule Facebooki leheküljele on fännidel võimalik loosimist näha.

Turniiril 28. asetatud Kontaveit on aasta esimesel Suure slämmi turniiril osalenud viis korda ning parimal juhul jõudis ta tunamullu neljandasse ringi ehk 16 parema hulka.

Napilt otse põhitabelisse pääsenud Kanepi - ta asendab Rio olümpiavõitjat Monica Puigi - jaoks on tänavu tegemist 13. Austraalia lahtistega. Edukaimatel kordadel on Haapsalut pärit tennisist pääsenud kolmandasse ringi. Teistel Suure slämmi võistlustel on ta jõudnud veerandfinaali.