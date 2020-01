Täna ⟩ Kas Eesti meestel õnnestub MK-sarjas punktiarve avada?

Eesti aja järgi kell 15.30 algavaks võistluseks on üles antud 111 laskesuusatajat, kelle seas pole hiljuti isaks saanud Johannes Thingnes Bö'd. Teised suured staarid on Saksamaal kohal.

Käimasoleval hooajal on sõidetud neli meeste sprinti. Ainsana on rohkem kui ühe korra poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud Bö, ühe võidu on noppinud Benedikt Doll ja MK-sarja üldliider Martin Fourcade.