Tartu maratoni peakorraldaja: Eestis pole praegu vist isegi ühtegi kunstlumerada

«Väga keeruline vastata. Keegi ei tea, mis ilmad edaspidi tulevad. Kui võistlus peaks sel nädalalõpul toimuma, siis ütleksin, et tõenäoliselt jääb ära. Praegu ei ole Eestis lund kuskil. Enam pole vist isegi ühtegi kunstlumerada. Maratonitrassil on stardikoridoris väike kunstlumeriba,» ütleb võistluse peakorraldaja Indrek Kelk 14. jaanuaril. «Aga kuu pärast on veel kõik võimalused olemas.»