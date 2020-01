Toyota võib Meeke'ile ulatada ootamatu õlekõrre

Kuigi Meeke tunnistas hiljuti, et suure tõenäosusega on tema rallisõitja karjäär läbi, võib põhjaiirlasele uus võimalus avaneda.

Samas annab Meeke endale aru, et täiskohaga WRC sarja naasmine on tema jaoks vähetõenäoline. «Ma ei usu, et see võimalik on. Mulle oleks meeldinud edasi sõita, aga olukord kujunes selliseks nagu ta kujunes. Olen realist,» sõnas Meeke.