Levadia sõlmis lepingu Eesti koondislasega

Flora süsteemist tuule tiibadesse saanud 26-aastane poolkaitsja on Premium liigas väljakule jooksnud 113 mängus, mille jooksul on löönud 12 väravat ja jaganud 12 resultatiivset söötu.

„Mul on hea meel liituda FCI Levadia tugeva ja ambitsioonika meeskonnaga. Minu ja klubi visioonid hetkel kattuvad. Usun, et meil on hea kooslus tugevate treenerite ja mängijate näol ning oleme suutelised võitma Eesti meistritiitli, samuti soovime edukalt esineda UEFA Euroopa Liigas. Hooaeg tuleb pikk ja kindlasti huvitav,“ vahendab klubi pressiteenistus Lepistu öeldut.