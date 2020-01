Tiril Eckhoff: nüüd ma mõistan, kuidas Bø nii hea saab olla

«Kollase liidrisärgi võitmine polnud minu selle aasta eesmärk. Loomulikult on see lõbus, aga minu siht on siiski MM. Ma ei mõtle MK-sarja üldvõidule palju, aga eks me näe, kui kaua mul seda hoida õnnestub,» rääkis norralanna VGle.

29-aastase Eckhoffi senine parim üldkoht on olnud hooajal 13/14 saadud seitsmes positsioon. Sel aastal on ta aga suurepärases vormis, olles viimasest seitsmest sõidust võitnud koguni viis.

«Olen üllatanud, et äkitselt kõik minu kasuks töötab. Viimaste võistluste edu on teinud mind ka paremaks sportlaseks. Säilitan nüüd külma pead ja võtan mõned lisasekundid, et märgid ilusti alla tuua,» selgitas norralanna.

Eckhoffi sõnul aitab hiljutine edu tal mõista ka kaasmaalase Johannes Thingnes Bø ülevõimu. Bø võitis eelmisel aastal koguni 16 MK-etappi.

«Nüüd ma mõistan, kuidas ta nii hea saab olla. Ma ei ole küll tema lähedal, aga saan tema edusaladusest rohkem aru.»

Varasemalt vaid korra individuaalseks maailmameistriks tulnud 29-aastane Eckhoff usub, et tema edukas seeria võiks jätkuda.