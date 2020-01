Video ⟩ Ott Tänak külastas Hyundai tehast

Tänak rääkis videos, et uute tiimiliikmetega tutvumine on tema töös väga oluline.

«Külastasime Hyundai peakontorit Saksamaal Alzenaus. Hyundai on meile uus meeskond ning palju on tiimiliikmeid, keda tundma õppida. See on alati väga oluline osa: tunda inimesi ja mõista, kuidas tiim töötab. Meil oli hea võimalus näha ka insenere ja logistikuid ja ka natuke aega, et töötada auto kallal,» rääkis eestlane videos.