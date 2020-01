Erki Noole heategu päädis harukordse tunnustusega

Erki Nool sai auhinna kätte Eesti Olümpiakomitee kontoris, kui oli tulnud EOK tippspordikomisjoni koosolekule. «On hea tunne, et tunnustakse, kui head teed. Leedukad ei saanud kuidagi oma sportlase teibaid Rootsi transportida. Nad pöördusid meie poole abipalvega, kas saaksime neid teivaste transportimisel aidata. Kuna sõitsin ise autoga Rootsi, siis ei näinud väga suurt probleemi lisada kotti paar teivast. Võistluste käigus kujunes vaikselt nii, et hakkasin ka noort leedukat märkamatult juhendama. Et leedukad seda meeles pidasid ja see nende jaoks suur asi oli on meeldiv. Üllatav, aga meeldiv,» rääkis Nool.