Piirisild ja Aas alustavad poksiaastat Tallinna meistrivõistlustel

Poolraskekaalu Eesti meister Aas ning keskkaalu meister Piirisild astuvad Tallinnas ringi sel aastal esimest korda. Selja taha jääb raske hooajaeelne treeninglaager Tartus ning pärast võistlusi siirdutakse koos Pavel ning Semjon Kamaniniga põhjanaabrite juurde, kus tuleb treeningmatšides hakata end proovile panema Soome ja Iiri parimatega. Seda kõike selleks, et olümpia kvalifikatsioonivõistlusteks parimasse vormi saada.

Põnevaid duelle on oodata ka kergekeskkaalus, kus on end üles andnud nii mitmekordne valitsev Eesti meister Semjon Karhanin (Järve Boxing) kui Maksim Ljubimov (Järve Boxing). Kuni 19-aastaste vanuseklassis on kohal Matvei Starikov, Artur Andrejev ning Mario Erjazov.