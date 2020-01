TÄNA OTSEPILT ⟩ Kelly Sildaru hakkab jahtima olümpiamedalit

Lausanne’is peetavatel noorte olümpiamängudel on võistlejatel kvalifikatsioonis kasutada kaks katset. Pääset finaali asub jahtima 21 tütarlast 13 erinevast riigist. Et lunastada koht kell 13.20 algavas finaalis, kus on võistlejatel kasutada kolm katset, tuleb kvalifikatsioonivõistlus lõpetada 12 parema seas.