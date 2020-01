Guardiola rahustas klubi poolehoidjaid ja pani kuulujuttudele punkti

Inglismaa meedia, kuid eelkõige sealsed fännid spekuleerisid teemal, et Guardiola, kelle leping Manchester Cityga lõppeb 2021. aasta suvel, aeg on läbi saamas ja hispaanlane lahkub klubist juba pärast tänavust hooaega.

Guardiola lükkas need kuulujutud ümber. «Kui nad [klubi juhtfiguurid] mind ei vallanda, siis jään. Sajaprotsendiliselt jään,» lubas hinnatud jalgpallitreener, lisades, et otsus ei sündinud seepärast, et klubil on praegu käsil võiduseeria. «Isegi kui läheb halvasti, ei lähe ma kuhugi,» kinnitas Guardiola BBC vahendusel.