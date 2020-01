Tänak kaua oodatud Hyundai-debüüdi eel: peame keerulistes tingimustes toime tulema

«Uus aasta algab ilmselt hooaja kõige nõudlikuma ralliga. Meil on uus meeskond ja uus auto – see muudab olukorra keerulisemaks. Peame keerulistes tingimustes toime tulema,» lausus valitsev maailmameister Hyundai kodulehekülje vahendusel.

Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville märkis, et Monte Carlos on oluline õige rehvivalik, aga ka palju muud. «See on väga raske ralli. Rehvivalik on oluline. Seal peab olema hea legend ja hea informatsioon ilma kohta,» sõnas belglane.