VIDEO JA FOTO ⟩ Kelly Sildarule riputati kaela ajalooline kuldmedal

«Medaleid on alati väga raske kusagile paigutada. Mõne väikse võistluse autasu võib olla kordades suurema tähendusega enda jaoks, kuna selle nimel tuli näha rohkem vaeva ja tööd,» ütles Sildaru Postimehele.

Noorte olümpia autasu oli talle tiitlivõistlustel üheksandaks. Varasemalt on Sildaru auhinnakapis kuus juunioride MM-kulda, üks MM-hõbe ja üks täiskasvanute maailmameistritiitel. Lisaks on Sildaru kulda ja karda noppinud erinevatelt kommertsvõistlustelt, millest prominentsemad on X-mängud.