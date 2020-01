Vormeliäss kardab, et üha laienev F1-sari rikub abielusid. Todt arvab teisiti

Tänavune vormelihooaeg hõlmab ennast 22 etppi, kuid tulevikus võib see number vastavalt reeglitele kasvada koguni 25 peale. Paljude arvates on isegi praegune kalender liiga ning sunnib mehaanikuid tihti valima töö- ja eraelu vahel.

Näiteks Red Bulli esipiloot Max Verstappen on kindlal arvamusel, et juba võistluskalendri 22 etapi peale suurendamine oli halb otsus.

«Ma ei nõustu 22 sõiduga,» on hollandlane eelmise aasta lõpus Motorspordi veergudel öelnud. «Mõistan, et kõik soovivad lihtsalt raha teenida, kuid reaalsuses peaksime mõtlema ka mehaanikutele, kes on samuti igal võistlusel kohal.

Nad saabuvad juba esmaspäeval või teisipäeval, et kõik valmis seada. Bossid seevastu jõuavad alles laupäeval, või isegi pühapäeva hommikul, ning lendavad kohe pärast võistlust koju. Nende jaoks pole tõesti tihedam kalender mingiks probleemiks: nad võiksid ka 30 võidusõidul käia, sest on kodust eemal kõigest kolm päeva.

Todt nii ei arva. «25 etapini jõudmine nõuab pikka arutelu. Me ei peaks sellele praegu isegi mõtlema, vaid keskenduma 22 etapile, mis on praegune olukord,» sõnab 75-aastane prantslane Autospordile. Endise Ferrari tiimipealiku sõnul tuleks asjale läheneda hoopis teise nurga alt.

«Arvan tõesti, et meie kõik, kes olema vormel 1-ga seotud, oleme õnnistatud. Oleme õnnistatud, et saame tegeleda alaga, mida armastame. See on tõeline privileeg,» lausus tunamullu Eestitki külastanud Todt.