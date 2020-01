Tallinna meistrivõistluste finaalis näeb kolme poksi superlahingut

Karhanin tegi poolfinaalis asjad Juhan Soodla (Pomerantsi PK) vastu selgeks juba avaraundis ning läheb nüüd finaalis vastamisi olümpialootuse Semjon Kamaniniga (Narva PSK). Noorte klasside tõeline valitseja Kamanin on valitud selleks algavaks olümpiatsükliks Eesti koondisse ning lööb kaasa kevadel toimuvatel Tokyo olümpia kvalifikatsioonivõistlustel. Esimene tõeline proovikivi leiabki aga aset täna, kui vastamisi tuleb astuda täiskasvanute klassis juba aastaid võitmatult püsinud Karhaniniga.

Kolmas oodatud lahing on kindlasti Tartu parima poksija Hendrik Konti (TÜ ASK) ning koondlislase Mark Andrejevi (PSK) vastasseis. Mõlemad mehed on varasemalt pidevalt Eesti meistrivõistlustel poodiumile pääsenud ning selgitavad pealinna parima kergkaalus.