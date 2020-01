Solskjær: Liverpool ei kuulu veel tõeliste suurklubide hulka

«Kui vaatame korra suurt pilti, siis parimad meeskonnad on ikkagi need, kes suudavad võita igal aastal,» viitas ta peamiselt Manchester Unitedi imelisele seeriale Sir Alex Fergusoni käe all. «Keegi ei saa veel Sir Alexile selles vallas vastu, kuid mõistagi tuleb möönda, et siiani on Jürgen Klopp teinud Liverpoolis väga head tööd.»