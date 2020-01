Sildarust poole punkti kaugusele jäänud hiinlanna: ma pole peaaegu aasta aega trenni teinud

«See oli minu hooaja avastart sel alal, kuna käin täiskohaga keskkoolis,» sõnas Gu. «Ma lõpetan peagi, pärast mida on mul aega 17 kuud, et Pekingi olümpia nimel trenni vihtuda. See saab olema kõige pikem aeg, mis olen kunagi lumel veetnud.»

Gu sõnas, et enne viimast laskumist sai ta muuhulgas toetust ka Sildarult. «Olin enne viimast katset väga närvis. Kelly tuli mu juurde ja ütles, et «soovin, et sa maanduksid hästi». Meil on siin selline kamraadlus. Ta on sama hea inimene kui suusataja. Ma olen talle alates kaheksaselt alt üles vaadanud. Temale kõigest poole punktiga alla jääda oli imeline,» sõnas Sildarust poolteist aastat noorem Gu.