M-Spordi boss: Lappil oli trump, mida teistel sõitjatel polnud

«Nii mina kui ka [tiimi tegevjuht ja endine boss] Malcolm Wilson nõustusime, et just Lappi on see mees, keda valida. Ta on veel noor, ta on võitnud ralli ja tal on kogemusi kahe erineva meeskonnaga. Lisaks on tal olemas ka kiirus,» viitas Millener soomlase Türgi ralli mullusele teisele kohale.