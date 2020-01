Eesti võrkpallijuhid soovivad kohalikku meistrisarja kaasata ka soomlased

Kardinaalne muudatus, millest on räägitud juba aastaid, tuli kõne alla sel nädalavahetusel Tamperes toimuvate Soome karikavõistluste finaalmängude raames, kirjutab Võrkpall24.ee .

«Mul on väga hea meel, et idee Balti liigast sai Soome kõrgliigaklubide poolt sooja vastuvõtu osaliseks. Nüüd on hea hakata koos välja selgitama, mil moel mõtet edasi viia ja meie regioonis ala arendada,» sõnas Pevkur pärast koosviibimist võrkpalliportaalile.