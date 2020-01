Kontaveit mängib Austraalia lahtiste avaringi kohtumise Eesti fännide jaoks inimlikul ajal

Kontaveidi kohtumine austraallanna Astra Sharmaga on määratud kaheksandale väljakule kuuenda matšina, kuid klausliga, et see ei alga enne kella 16 (kell 7 Eesti aja järgi). Melbourne’is viibiv Eesti Tennise Liidu president Enn Pant teatas Tennisnetile , et täpsustatud andmetel ei alusta Kontaveit enne kella 9 Eesti aja järgi.

Võimalik, et korraldajad paigutavad pärast kella 4 algavad mängud ümber sobivatele väljakutele. Seetõttu pole praegu ka kindel, et Kontaveidi ja Sharma mäng toimub just kaheksandal väljakul, kuhu on määratud üks pooleliolev ning kuus täispikka kohtumist, millest kolm on meeste mängud.