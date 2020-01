Video ⟩ Sarnaselt Kirdile õlga vigastanud odaäss käis taas noa all: ma ei saanud muidu valuvabalt visata

Puhastamine oli Helanderi sõnul vajalik, et ta saaks tulevikus valuvabalt treenida. «Ma pole pärast kukkumist kordagi oda või palli teele saatnud ilma valuta. Seepärast tundsingi, et pean midagi tegema. Loodan, et see puhastamine aitab. Operatsioon kulges mudiu hästi. Tahan tänada doktor Harri Heliöt, kes mu õlaga tegeles,» kirjutas 23-aastane soomlane ühismeedias.