Carlos Sainz: mu kaitseingel on oma palga auga välja teeninud

«See muutis ralli mu jaoks väga raskeks, sest tegemist on tõsise teemaga. Ootasin iga päev seda momenti, kui mul õnnestus magamiskotti pugeda ja temale helistada. Ralli lõpus oli kõige parem uudis see, et ta lasti ka haiglast koju. Too teade ja emotsioon on mul siiani elavalt meeles. Ta on mu väga lähedane sõber. Keegi, kellega oleme väga palju koos üle elanud,» sõnas hispaanlane Fuera de Serie'le antud pikas intervjuus.