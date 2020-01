Sildaru olümpiavõitjast konkurent lõpetas karjääri

«Otsustasin rennisõidust loobuda ühel lihtsal põhjusel. Olen andnud endast kõik, et seda ala arendada ja massidesse viia ja olen kindel, et pealekasvavad naised täidavad selle tühimiku,» põhjendas ta oma otsust USA alaliidul ilmunud pressiteates.

«Astun rennisõidust eemale naeratus suul. Ma tean, et jään igatsema neid unikaalseid hetki, mida olen imeliste sõpradega kogenud. Kuid naeratan, sest tean, et need mälestused ja sõbrad jäävad mind saatma kogu eluks. Aitäh, rennisõit, et muutsid mu karjääri nii lõbusaks,» lisas Bowman ühismeedias.