Ülevaade ⟩ Müstilises hoos Liverpool osutus Euroopa viisakaimaks klubiks

Kõige «viisakama» meeskonna tiitli pälvis kevadel Meistrite liiga võitnud ja koduväljakul juba üle 1000 päeva kaotuseta püsinud Liverpool , kelle pallurid teevad kohtumise jooksul keskmiselt 8,14 viga. Premier League'i keskmisest on see 22% väiksem.

Väljatoodud statistikat mõjutab suuresti ka kohtunike stiil, mis on Briti saartel teatavasti jõulist mängu soosiv. Seega ei maksa imestada, et kui Premier League'is törtsutavad õigusemõistjad vilet keskmiselt 20,4 korda, siis Euroopa 35 tugevaima liiga keskmine on 27,2. Ka selles arvestuses osutus kõige «jõhkramaks» Serbia liiga, kus tehakse mängus keskmiselt 34,9 viga.