Soome rallimees on ootusärevil: «Mul on tunne, et Hyundai sobib Tänaku sõidustiiliga.»

Soome ralliportaal Rallit.fi palus Latvalal teha uuele hooajale eelvaade. Latvala hinnangul heitlevad meistritiitli nimel valitsev tšempion Tänak, Thierry Neuville ja Ogier. Suuremad soosikud on soomlase arvates siiski Hyundai mehed.

«Paberil on kõige paremad kaardid Neuville’il. Olen video vahendusel teste näinud ja Hyundai toimib tema istumise all. Ma usun, et Tänak on tugev, kuigi tal on uus auto,» lausus Latvala, lisades seejärel: «Mul on tunne, et Hyundai sobib Tänaku sõidustiiliga. Hyundai käitumine ja auto geomeetria sobib Tänakule hästi.»

«Toyotal on tipptasemel auto, kuid sõltub liiga palju Ogier’st. Kallele [Rovanperä] tuleb anda aega ja [Elfyn] Evansi roll on punktid koju tuua,» sõnas Latvala, kes usub, et hooaja esimesel rallil Monte Carlos on siiski soosik Ogier. «Montes on Ogier kindlasti tugev. Ta näitas juba seda eelmisel aastal Citroën, kui sai uue autoga võidu. Kuid järgmisel rallil Rootsis võib Ogier’l harjumiseks aega minna.»

34-aastane Latvala ei tee tänavu kaasa täishooaega, osaledes praeguse plaani alusel Toyota Yaris WRC-masinaga Rootsi ja Soome rallidel. Toyota tehasetiimis põhisõitja koha kaotanud ja nüüd oma rahakoti peal olev kogenud soomlane plaanib kihutada ka Sardiinias, Portugalis ja Walesis ehk kokku viiel rallil. «Kui sa ei sõida, siis sind unustatakse,» ütles Latvala.

Soomlastest teevad peale Rovanperä täishooaja kaasa ka M-Spordi Ford Fiesta mehed Esapekka Lappi ja Teemu Suninen. «Tore, et mõlemad mehed said võimaluse. Soome esindus autoralli MM-sarjas on endiselt üpris tugev. Fiesta näeb hea välja ja sarnaneb natuke Yarisega. Ma usun, et poiste vahel tuleb lahing.»