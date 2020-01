Evans sõidab Monte Carlos mullu Tänakule neli rallivõitu toonud Yarisega

Teisisõnu: Tänak ja Neuville on hooaja esimesel etapil võrdses olukorras. Mõlemal mehel on istumise all kahel rallil osalenud Hyundai i20. Kuid Tänaku ja Neuville’i meeskonnakaaslane Loeb saab Monte Carloks uue Hyundai i20. Kas uus auto on mõeldud tulemuse saavutamiseks või testimiseks, näitab aeg.