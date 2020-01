Üllas ⟩ Saksa tennisetäht annetab slämmiturniiri võidu korral kogu auhinnaraha heategevuseks

«Ma veedan iga aasta vähemalt kuu Austraalias ja teame kõik, mis siin hetkel toimub. Inimesed on kaotanud kodusid ja kaitsetud loomad on surnud,» rääkis sakslane kurvastusega. «Tean, et ma pole turniiril suurim favoriit, kuid võitmise korral annetan kogu oma raha, et põlengute vastu võidelda.»