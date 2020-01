Adamo: teen kõik selleks, et Tänak tunneks ennast meeskonnas mugavalt

Uue tiimiga liitumine ei ole kunagi väga kerge, siis teeb Hyundai teeb kõik endast oleneva, et eestlane tunneks end mugavalt. «Minu töö on, et Tänak tunneks end siin hästi. Ta ei pea ennast tundma kui kodus, sest see on ikkagi seal, kus on pere ja sõbrad. Võtsime ta avasüli vastu ning kuulame tema juhtnööre, mida ka auto arendamisel kasutame,» rääkis Hyundai boss Andrea Adamo.

Hyundai on avatud meeskond, kust vähemalt hooaja alguses puudub esisõitja roll. Kõigile antakse võimalus enda tõestamiseks ning kuniks see toob edu, on kõik hästi. «Meil on ainult üks eesmärk ning need on tiitlid. Hyundai maksab meile selle eest ja kuniks oleme edukad on kõik hästi. Püüame ühiselt paremuse poole liikuda,» selgitas itaallane.