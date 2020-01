Piltuudis ⟩ Tänak sai Monte Carlos eriti sooja vastuvõtu

Tänakule on Monte Carlo olnud väga edukas paik. Viimasel kolmel hooajal on eestlane alati tõusnud poodiumile. 2017. ja 2019. aastal teenis Tänak kolmanda koha, tunamullu tõusis mees teisele poodiumiastmele.

Sel nädalal läheb Tänak esmakordselt võistlustulle Hyundai roolis ja olgugi, et rada on enamasti tuttav, siis auto on ikkagi uus, kuid eestlane arvestas sellega, kui meeskonnaga liitus. Vähemalt vastuvõtt oli eestlasele väga soe ja seda tiimipealik Adamo enda käest.