59 minutiga mängu võitnud Kontaveit: arvan, et olen heas vormis

Teise seti algul võttis vastane WC-pausi, jättes Kontaveidi areenile ootama. Kas see ka Eesti esireketit häiris? «Ega see mugav asi pole, kui vastane viieks minutiks lahkub, aga kõigil on õigus seda teha.»

«Mul oli väike lihasevenitus Adelaide'i mängu ajal. Nüüd olen seda iga päev kinni sidunud ja täna ei seganud mängimist. See on iga päevaga paremaks läinud,» rõõmustas Kontaveit.

Eesti esireket naasis võistluskarusselli pärast rohkem kui neljakuulist pausi. Jaanuaris on ta tänaseks pidanud neli mängu, millest kaks võitnud ja kaks kaotanud. 24-aastase tennisisti sõnul on raske öelda, kas ta on sama heas hoos kui enne pikka vigastuspausi. «USAs (US Openil -toim) tundsin ennast tõesti väga hästi. Aga arvan, et olen ka praegu heas vormis. Tundsin ennast väljakul küllaltki hästi. Eks ole näha, kuidas järgmised mängud lähevad.»