Mullu Tänakule meistritiitli kaotanud Ogier: oleme sel hooajal näljasemad

Mullu kihutas Ogier Citroëniga, kuid kaotas MM-sarja üldarvestuses Ott Tänakule ja Thierry Neuville’ile. Prantsusmaa ralliäss siirdus tänavuseks hooajaks Toyota ridadesse ning on otsusega rahul.

«Toyota on ikooniline kaubamärg ja kindlasti loodame koos ajalugu kirjutada. Lisaks on see minu jaoks eriline, sest kui esimest korda hakkasin rallit jälgima, elasin kaasa Tommile (praegune Toyota pealik Tommi Mäkinen – toim). Temaga koos töötamine on unistuste täitumine,» lausus Ogier.

Toyota Yaris on Ogier’ hinnangul konkurentsivõimeline. «Auto tundub väga hea. Meil oli just viimane testiperiood ja mul on hea tunne hooaja esimesele etapil suunduda. Me ei tea, mis seisus võrreldes konkurentidega oleme, aga olen enesekindel,» sõnas kogenud prantslane.

Mullu meistritiitlist ilmajäämine oli Ogier’le mõistagi pettumust valmistav. «Olen selleks hooajaks valmistunud samamoodi nagu eelmistel aastatel. Ma pole midagi muutnud. Me võitleme meistritiitli nimel. Asjaolu, et me ei tulnud eelmisel hooajal meistriks, on meie nälga sel hooajal suurendanud.»