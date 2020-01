Otsepilt ja -blogi ⟩ Kas Evans suudab Ogier' rünnakud tõrjuda?

Toyota Yarisega teeb debüüdi prantslasest kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, kelle meeskonnakaaslased Monte Carlo rallil on waleslane Elfyn Evans, soomlane Kalle Rovanperä ja jaapanlane Takamoto Katsuta.

M-Spordi Ford Fiestasid ohjavad soomlased Teemu Suninen ja Esapekka Lappi ning britt Gus Greensmith. Kokku on Monte Carlo rallil stardis 88 autot. Leedu ralliäss Deividas Jocius kihutab hooaja avaetapil samuti WRC-autoga, kui istub Fiesta rooli. WRC-autosid on Monte Carlo ralli stardinimekirjas kokku 11.

Monte Carlo ralli toimub 88. korda. Edukamad rallimehed sealsetel teedel on Loeb ja Ogier, mõlemad on triumfeerinud koguni seitse korda. Ogier on ka Monte Carlo ralli valitsev võitja. Mullu sai Neuville hooaja avaetapil teise ja Tänak kolmanda koha.