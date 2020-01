Otseblogi ja ralliraadio ⟩ Neuville läks võimsa katsega liidriks, Tänak lõpetas avapäeva kolmandana

Monte Carlo ralli avapäeva ehk kahe kiiruskatse järel on liider Thierry Neuville (Hyundai), kes tegi konkurentidega vahe sisse teisel kiiruskatsel. Tema edu Sebastien Ogier' (Toyota) ees on 25,5 ning Ott Tänaku (29,7) sekundit. M-Spordi jaoks algas ralli krahhiga. Esimesel katsel blokeerisid puulehed Fordi sõitjate jahutussüsteemi ja nii kaotati kõvasti aega. Teisel katsel pidi Teemu Suninen käigukastiprobleemi tõttu katkestama. Teine rallipäev algab reedel kell 9.36 startiva kiiruskatsega.