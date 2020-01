VIDEO ⟩ Tagasivaade: salakaval Monte Carlo on ka maailmameistreid neelanud

88. korda toimuv Monte Carlo võidukihutamine on tänapäeva autoralli hälliks. Selle ralli üks ikoonilisemaid paikasid on Col de Turini – mäekuru, mida rallisõitjaid läbivad igal aastal – ja ka tänavu pole mingi erand. Aastakümneid on see meelitanud tuhandeid rallifänne ning ühtlasi purustanud mitmete sõitjate lootused Monte Carlo ralli võidust.