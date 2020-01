VIDEO ⟩ Postimees Grupp toob uuel rallihooajal fännideni palju uuendusi ja rohkem kiiruskatseid otsepildis

Neljapäeval algava Monte Carlo ralli esimest kiiruskatset näeb otsepildis kell 21.30 algusega Postimehe ja Kanal 2 vahendusel. Lisaks jõuab otsepilt televaatajateni veel neljalt katselt laupäeval ja pühapäeval.

«Meil on palju uuendusi ja palju asju teistmoodi. Enamus otseülekanded on meil Kanal 2 eetris ja kõiki kiiruskatseid kordame Kanal 12 vahendusel. Teine uuendus on see, et näitame rohkem kiiruskatseid,» lausus Postimees Grupi peaprodutsent Marko Kaljuveer.

Kõik rallinädalad Kanal 2 eetris lõpetab uus saade «Rallireporter», mis läheb eetrisse otse sündmuste keskelt. Eeloleval pühapäeval saab kõige värskemaid uudiseid Monte Carlo rallilt näha Kanal 2 vahendusel kell 18.30.

Postimees, Kanal 2 ja Kanal 12 on rallisõpradele justkui teiseks koduks. Veebis surfates tasub kiigata leheküljele wrc.postimees.ee, mis varustab õige rallifänni kõige vajalikuga. Seal on otseblogi, tulemused ja kommentaarid. Lisaks on info vaheajapunktidest, mis annab aimu, kui kiiresti sõitjad kiiruskatseid läbivad.

Vaatajate tungival soovil toob Postimees lisaks otseülekannetele ja –blogile sel rallihooajal huvilisteni uue projekti – Postimehe ralliraadio.

«Kuulajad saavad meie käest teada kõikide kiiruskatsete ajad, sõitjate kommentaarid ja põnevamad sündmused. Stuudios on meiega Eesti rallisõitjad ja -eksperdid, kes aitavad katseid kommenteerida ja jagavad oma kogemusi,» sõnas Postimehe ralliraadio üks saatejuhtidest Aleks Lesk.