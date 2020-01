VIDEO ⟩ Tänak enne hooaja algust: Adamo on tugeva tiimi kokku pannud

«Eelmise hooaja edu saavutamine nõuab kahtlemata palju tööd. Tiimivahetus pole kunagi lihtne, sest peab kõike algusest alustama. On palju avastada ja palju õppida. Me kõik teame, et Hyundail on suur ajalugu ja meeskond on praegu valitsev maailmameister,» rääkis Tänak rallireporter Colin Clarkile, kes samuti alustas koostööd DirtFishiga.

«Adamo on tugeva tiimi kokku pannud. See oli üks põhjus, miks tahtsin Hyundaiga liituda. Lisaks on palju edasi arenenud tehniline pool. Eelmisel aastal nägime, kuidas Hyundai jõudis üsna kiiresti lähemale,» lisas Tänak.

Tänak pani mullu punkti Sebastien Ogier’ valitsemisajale. Tänavu esindab kuuekordne maailmameister Tänaku endist meeskonda ja kihutab Toyotaga. «Ei saa öelda, et igav hakkab. Meid ootavad ees rohkem kui mõned duellid. See pole kunagi lihtne töö, aga siiralt usun, et olen õiges kohas, et anda Sebastienile lahing.»