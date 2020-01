Ermits otsustas MK-etapist loobuda, Tomingase kohal küsimärgid

Pokljuka MK-etapp on viimane enne veebruari keskel Antholz-Anterselvas toimuvaid maailmameistrivõistluseid. «Kalev [Ermits] otsustas, et ta sellele etapile ei tule ja hakkab valmistuma MM-iks,» sõnas ERR-ile Tobreluts. «See väga pikalt ette planeeritud ei olnud, aga ju sportlane tunneb ennast hästi ja on piisavalt kogenud, et teab, mida teha. See oli tema individuaalne otsus.»