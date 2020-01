PM Monte Carlos ⟩ Ogier: ehk oleme liiga palju järjest võitnud - arvatakse, et see on lihtne

36-aastane Ogier siirdus tänavuseks Citroenist Toyotasse ning on täna algava Monte Carlo ralli favoriit number üks - on ta ju seal triumfeerinud kuuel viimasel aastal kolme erineva automargiga.

Ogier ei salanud, et kohalike suur toetus lisab talle pinget. «Kõik ootavad, et me suudame võita. Ehk oleme liiga palju järjest võitnud - arvatakse, et see on lihtne,» rääkis prantslane rõõmsal toonil.