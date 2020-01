Video ⟩ PM Monte Carlos. Tänak Hyundaiga sõitmisest: oleme üht-teist õppinud

Tänaku sõnul ei ole Monte Carlos põhjust oodata lihtsamaid võistlustingimusi kui varasematel aastatel. «Monte on igal aastal eripärane, kunagi midagi lihtsat ei ole. Olud on alati erinevad.»

Hyundaiga kohanemine on Toyotast üle tulnud eestlasel möödunud hästi. «Oleme nii valmis, kui valmis me olla saame. Paar päeva oleme sõitnud ja tegime nii palju kui oskasime ja olud võimaldasid. Õnneks saime sõita piisavalt erinevates oludes ja oleme üht-teist õppinud.»

Eestlane rõhutas, et kuigi rallimeeskonnad on omanäolised, saab võite noppida kõikide autodega.

«Iga meeskond on alati erinev. Aga kõik (meeskonnad -toim) on võimelised võidu peale sõitma. Ei ole vahet, kas me võitleme oma meeskonnakaaslastega või teistega. Lõpuks tuleb ikkagi võita.»