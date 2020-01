VIDEO ⟩ Magus musi: pallitüdrukut tabanud Nadal käitus tõelise džentelmenina

Kolmandas setis lendas maailma esinumbri üks löök nõnda õnnetult, et tabas platsi ääre seisnud pallitüdrukut otse pähe. Nadal tõttas kohe kannatanu juurde, et vabandust paluda. Tirts kinnitas on temaga on kõik korras, tenniseäss premeeris neiut põsemusiga.