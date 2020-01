PM Montes Carlos ⟩ Tänak Neuville'i superkatsest: sellistes tingimustes suruda ja teel püsida – tubli töö!

«Tunne on jätkuvalt üsna toores. Proovin kohaneda nii kiiresti kui võimalik, aga mul on hea meel, et saame nüüd natukene puhata ja homme värske peaga uuesti alustada,» ütles kahe kiiruskatse järel ralli liidrile Thierry Neuville’ile 25,1 sekundiga kaotav eestlane. Teisel kohal olev Sebastien Ogier kaotab Neuville'ile 19,1 sekundiga.