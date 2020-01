Lehtedega kimpus olnud Lappi: minu aju jaoks oli eile liiga palju informatsiooni

«See polnud kindlasti see algus, mida lootsime,» sõnas tiimipealik Richard Millener avapäeva õhtul. «Sellisel rallil on kõigil vaja veidi õnne ja me ei valmistunud kindlasti selliseks õhtuks. Ma isegi ei mäleta millal meil oli viimati turboga probleeme. Me peame leidma ülekuumenemisele lahenduse.»

«Minu aju jaoks oli eile lihtsalt liiga palju informatsiooni, aga vähemalt õppisin väga palju uut masina kohta,» meenutas Lappi muheledes neljapäevaõhtuseid katseid. «Kohe avakatsel oli terve armatuur ohutulesid täis. Esiti arvasin, et see oli generaatori rike, aga siis selgus, et hoopis mootoritemperatuur. See oli häiriv, sest kaotasime palju jõudu. Teisel katsel oli probleeme ka starteriga ja lisaks sain tühja rehvi hoiatuse, olgugi, et mul polnud rehv katki.»